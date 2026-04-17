Колесов сообщил петербуржцам о похолодании на выходных

Предстоящие выходные будут холоднее заканчивающейся недели. Ночью температура в Ленинградской области опустится до минус четырех градусов, а днем в Санкт-Петербурге ожидается не выше плюс десяти.

Начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов сообщил, что атмосферный фронт прошел утром через Санкт-Петербург. По словам синоптика, 17 апреля осадков больше не ожидается. Температура в городе закрепилась на отметке в 14 градусов тепла.

В своем Телеграм-канале эксперт подчеркнул, что атмосферное давление начинает расти, в регион приходит антициклон с севера с вторжением холодной воздушной массы.

В ночные часы температура по Ленинградской области понизится до одного или -4 градусов. В Санкт-Петербурге в воскресенье и понедельник столбики термометров приблизятся к нулю, а в окрестностях города возможен слабый минус. Днем воздух в Петербурге прогреется максимум до десяти градусов, хотя в течение дня может быть и прохладнее, уточнил Колесов.

Синоптик отметил, что в субботу днем по территории Ленинградской области местами пройдет небольшой дождь. Из‑за холодной воздушной массы нельзя исключать отдельные снежинки или снежную крупу, особенно в утренние часы.