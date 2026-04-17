Свыше тысячи студентов привлекут к строительству ВСМ Москва — Петербург

Российские студенческие отряды (РСО) планируют привлечь больше тысячи студентов к строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом в 2026 году. На проект перенаправят лучшие бригады, ранее работавшие на Байкало-Амурской магистрали.

Заместитель председателя наблюдательного совета РСО Алексей Потейко рассказал ТАСС, что ВСМ станет главной транспортной стройкой для студенческих отрядов.

По его словам, в 2025 году на проекте было задействовано около 50 человек, поскольку строительство только начиналось. На БАМе студенты продолжат работать только в отрядах, занимающихся перевозками, а активные строительные работы для них там завершатся.

Напомним, что проект по созданию первой в России ВСМ Москва — Петербург реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Новая железная дорога протяженностью около 700 километров пройдет через шесть регионов страны. Объект планируют запустить в 2028 году. К 2030 году по ней смогут перевозить до 23 миллионов пассажиров ежегодно.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков ранее сообщил, что реализация проекта освободит главный ход Октябрьской дороги. Такой шаг позволит перевозить на 74 миллиона тонн грузов больше в год, улучшит логистику экспорта и маршруты поставок. По его словам, Общий налоговый эффект от строительства ВСМ до 2060 года достигнет 12,9 триллиона рублей, а прирост ВВП составит 42,9 триллиона рублей.