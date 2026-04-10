Транспортники Петербурга проверили почти 30 автобусов в Колпинском районе

В Колпинском районе Санкт-Петербурга прошла внеплановая проверка 28 автобусов компании «Домтрансавто». По итогам контрольных мероприятий было вынесено шесть постановлений о нарушениях.

Межведомственная транспортная комиссия организовала внеплановую проверку автобусов компании «Домтрансавто». Специалисты осмотрели 28 машин. По итогам рейда выявили несколько нарушений. За них составили шесть протоколов по статьям об управлении транспортом при наличии неисправностей.

В пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга напомнили, что накануне на водителя этой же компании составили протокол за превышение скорости. Так, 9 апреля 2026 года его привлекли к ответственности и оштрафовали.

Директор СПб ГКУ «Организатор перевозок» Виталий Войнов отметил, что подобные мероприятия проводятся регулярно. Сотрудники учреждения проверяют городские маршруты не реже одного раза в месяц. Работа по контролю за соблюдением транспортного законодательства будет продолжена.