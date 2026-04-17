Авито доставил в Дагестан 300 тонн воды благодаря петербуржцам

Гуманитарная кампания на платформе стартовала 3 апреля и продлится до 1 мая, за это время петербуржцы разместили 1252 объявления с хэштегом #яПомогаю в помощь Дагестану. Как сообщили в пресс-службе «Авито» желающие помочь могут выставить вещи с символической ценой от 10 рублей, указав хэштег в названии, а Авито компенсирует доставку в Дагестан — для покупателей стоимость пересылки составляет 1 рубль.

Чаще всего жители Северной столицы размещают объявления в категориях одежды, обуви и аксессуаров (41%), детской одежды и обуви (36%), а также товаров для детей и игрушек (8%). Наибольший спрос со стороны дагестанских пользователей наблюдается в тех же категориях: одежда, обувь и аксессуары (37%), детская одежда и обувь (30%), товары для детей и игрушки (11%).

За время кампании Авито доставил в Дагестан 300 тонн питьевой воды, 17,6 тонн кормов от компании «Марс» для местных приютов для животных, а также обеспечивает работу спецтехники для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.