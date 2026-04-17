Ученый совет СПбГУП опроверг информацию о банкротстве университета

Ученый совет Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов не видит оснований для банкротства вуза и его учредителя — Федерации независимых профсоюзов России. По версии коллегиального органа управления университета, ситуация возникла не из-за финансовых проблем вуза, а стала последствием бездействия временного руководства.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области оставил без движения до 5 июня иск московского Ланта-банка о признании СПбГУП банкротом. Параллельно Арбитражный суд Москвы приостановил до 3 июня аналогичное заявление того же банка в отношении ФНПР с требованием ввести процедуру наблюдения и взысканием 363,4 миллиона рублей. В обоих случаях банк не приложил к иску платежное поручение об оплате госпошлины.

Ученый совет утверждает, что корень проблемы — в действиях Евгения Лубашева, директора петербургского техникума, назначенного исполняющим обязанности ректора по решению арбитража в декабре 2025 года. Лубашев не обеспечил получение плановых доходов, сорвал выплату процентов по кредитам и не добился планового продления кредитного договора с банком.

В заявлении Ученого совета говорится, что конфликт, возникший в результате неправомерного внешнего вмешательства, будет урегулирован. Учредитель университета — ФНПР — провел переговоры с банком. Вуз продолжит работу в штатном режиме.

В подтверждение своей финансовой надежности университет приложил к заявлению письма от Балтинвестбанка и Сбербанка. Оба банка охарактеризовали СПбГУП как добросовестного заемщика, не имеющего перед ними просроченной задолженности. Сбербанк обслуживает университет с 1997 года. Руководство самого Ланта-банка в своем письме в адрес СПбГУП отметило, что университет добросовестно обслуживал задолженность до октября 2025 года, то есть до прихода Лубашева.

За последние 12 лет вуз вложил в развитие собственной материальной базы более 1,4 миллиарда рублей, в том числе 614 миллионов рублей в 2020–2023 годах. Ученый совет настаивает, что кредитная нагрузка университета никогда не превышала трети годового бюджета, что укладывается в стандарты финансовой устойчивости.