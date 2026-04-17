Больше половины россиян поддержали ДНК-тест на отцовство в роддоме

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), идею добровольного ДНК-тестирования на отцовство в родильном доме поддерживают 52% россиян, но только при согласии обоих родителей. При этом 68% респондентов заявили, что лично готовы пройти такую экспертизу в случае рождения ребенка.

Также эксперты отмечают уровень готовности почти не зависит от пола. Он составляет 70% у мужчин и 67% у женщин.

При этом 61% россиян считают, что мужчина, узнавший о воспитании не своего биологического ребенка, все равно должен продолжать участвовать в его жизни. Аналитики центра подчеркнули, что для российской культуры принцип «кто воспитал» становится определяющим. Родительство в таком случае выглядит как социальный выбор, который нельзя отменить задним числом.

Однако у инициативы есть и критики. Они опасаются вмешательства государства в личную сферу, увеличения числа разводов и появления недоверия между супругами.