Понедельник, 13 апреля 2026
$76.97 €90.01 ¥11.25
12.3 C
Санкт-Петербург
Транспорт

Петербуржцам сообщили об обновлении приложения «Подорожник» до последней версии

Даниил Александров
Фото: Мойка78

Пользователям мобильного приложения «Подорожник» порекомендовали обновить его до последней версии для повышения стабильности работы в период ограничений связи. Также жителям Санкт-Петербурга советуют заблаговременно пополнять баланс и приобретать проездные билеты.

В пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга обратились к пользователям мобильного приложения «Подорожник» с рекомендацией обновить приложение до последней версии. По словам представителей ведомства, это необходимо для повышения стабильности его работы в период ограничений связи. Также пассажирам советуют заблаговременно пополнять баланс и приобретать проездные билеты, поскольку банковские сервисы могут быть недоступны в период ограничений.

Напомним, что С 7 марта 2025 года стала доступна виртуальная карта «Подорожник», с помощью которой можно оплатить проезд на любом общественном транспорте. В приложении доступны все форматы проездных. В ближайшее время добавят и льготные билеты.

Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков ранее сообщал, что мобильное приложение «Подорожник» запустили для развития цифровых сервисов. По его словам, «Подорожник» является самым популярным проездным билетом Петербурга. Дело в том, что поездки этой картой оплачивают почти 40% пассажиров.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Наука

Ученые смогли раскрыть пять тайн межзвездной кометы 3I/ATLAS

Космический аппарат JUICE в ноябре 2025 года оказался в идеальной позиции для наблюдения за межзвездной кометой 3I/ATLAS. С помощью инструментов зонда ученые сделали несколько ключевых открытий, включая рекордные выбросы водяного пара и масштабы газопылевого облака.Выбросы водяного параЧерез четыре дня после прохождения кометой перигелия, астрономы зафиксировали выброс водяного пара со скоростью две тысячи килограмм в секунду. В пересчете на сутки это эквивалентно 70 олимпийским бассейнам.К 12 ноября объем выбрасываемого пара не уменьшился. Ученые выяснили, что большая часть выбросов происходила с обращенной к Солнцу стороны кометы. При этом основная доля пара поступала не напрямую от ядра, а от ледяных пылевых частиц, вылетевших в окружающее облако газа и пыли. Особый интерес представляет сравнение содержания обычной воды и полутяжелой воды (HDO), соотношение которых...
Читать далее
Новости

Мойка78: 100 бизнесменов СЗФО стали лауреатами премии Сбера

Объявлены результаты регионального этапа ежегодной премии «Любимый малый бизнес» от Сбера. Лауреатами признаны 100 предпринимателей из Северо-Западного федерального округа.Всего от бизнеса СЗФО поступило более 4 тысяч заявок. Чаще всего заявки подавали компании из сферы услуг и ремонта. На втором месте по активности — рестораны, на третьем — продуктовые магазины.Жюри выбрало десять финалистов, которые поедут в Москву защищать честь округа в общероссийском финале. Среди них: дайвинг-центр «Либерти» (СПб, номинация «Спорт, образование и развитие»), Paolo Creatore (СПб, товары для дома), «Елки-палки» (Череповец, маркетплейсы), «Антисервис» (СПб, сервис и ремонт), конный клуб «Лада» (СПб, сельское хозяйство), «ШЕРП/АРХАНТ» (СПб, сервис и ремонт), bodo (Боровичи, мода и текстиль), Anna Pekun (СПб, мода и текстиль), «Поматти» (Калининград, продукты питания), «ОПТИПРОМ-А» (Архангельск, маркетплейсы).Премию вручают в 10 номинациях,...
Читать далее

Интересное

новости СПб ленобласть полиция суд погода кража Россия петербург пожар пожары акция пулково интернет образование недвижимость деньги цены женщины продукты ученые задержание штрафы экология мчс кад театр невский проспект жильё электричество штраф школа пенсии мошенники пенсионеры александр дрозденко мусор пенсионерка выплаты приставы хоккей кирилл поляков Александр Колесов самолеты школьники судебные приставы

Новости дня

Транспорт

Фонд развития промышленности Петербурга одобрил займы на 330 млн рублей

Общество

Цискаридзе рассказал о духовном пути и пасхальных традициях в своей семье

Наука

Ученые смогли раскрыть пять тайн межзвездной кометы 3I/ATLAS

Новости

Мойка78: 100 бизнесменов СЗФО стали лауреатами премии Сбера

Общество

В спектакле с участием Долиной появилась сцена об обманутой пожилой женщине

Транспорт

Ветераны СВО завершили первые модули обучения в кадровой программе

Происшествия

Пламя охватило 100 квадратных метров здания на Невском проспекте

Деньги

Налоговая нагрузка для малого бизнеса может достичь 9 процентов от выручки

Общество

В 2026 году автопарки лесничеств Подмосковья получат 120 новых спецмашин

Общество

Полуденный выстрел прозвучал в Петропавловской крепости в День космонавтики

Общество

Принц Филипп придумал для Меган Маркл кодовое прозвище

Деньги

В июне часть россиян смогут получить новую выплату

Новости

Дорогой метр Петербурга обошёл прогнозы

Общество

Бывший муж Лерчек Артем Чекалин готов к обвинительному приговору

Общество

Приставы взыскали 75 тысяч рублей за перелом стопы пенсионерки у подъезда

Общество

Бывшим заключенным в России могут помочь с трудоустройством и временным жильем

Наука

Мощная солнечная буря может оставить Землю без электричества

Общество

Онкобольная Лерчек написала письмо судье с мольбой о милосердии для экс-супруга

Общество

Малахов рассказал о несостоявшейся свадьбе Киркорова в Нью-Йорке

Общество

Экс-муж блогера Лерчек Артем Чекалин попрощался с детьми перед приговором суда

Спорт

Овечкин прокомментировал отказ от рукопожатия с хоккеистами «Питтсбурга»

Общество

Россиянам рассказали о необычных туристических маршрутах на майские праздники

Деньги

Россиянам назвали получателей майской прибавки к пенсиям в 2026 году

Общество

Суд оштрафовал театр Наталии Королевой за нарушение сроков отчетности

Общество

Цена аренды офисов выросла на 40 процентов при снижении спроса на рынке

Общество

УФАС нашла признаки обмана потребителей в рекламе «Бургер Кинга»

Спорт

ФК «Зенит» побил антирекорд по ожидаемым голам на «Газпром Арене»

Общество

На фоне замедления Телеграм россияне стали использовать азиатские мессенджеры

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Газета.СПб – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Газета.СПб вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Газета.СПб затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Газета.СПб Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном на Газета.СПб, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb