Петербуржцам сообщили об обновлении приложения «Подорожник» до последней версии

В пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга обратились к пользователям мобильного приложения «Подорожник» с рекомендацией обновить приложение до последней версии. По словам представителей ведомства, это необходимо для повышения стабильности его работы в период ограничений связи. Также пассажирам советуют заблаговременно пополнять баланс и приобретать проездные билеты, поскольку банковские сервисы могут быть недоступны в период ограничений.

Напомним, что С 7 марта 2025 года стала доступна виртуальная карта «Подорожник», с помощью которой можно оплатить проезд на любом общественном транспорте. В приложении доступны все форматы проездных. В ближайшее время добавят и льготные билеты.

Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков ранее сообщал, что мобильное приложение «Подорожник» запустили для развития цифровых сервисов. По его словам, «Подорожник» является самым популярным проездным билетом Петербурга. Дело в том, что поездки этой картой оплачивают почти 40% пассажиров.