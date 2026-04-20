Транспортная полиция устанавливает личность погибшего на перегоне в Петербурге

На перегоне Шоссейная-Александровская в Санкт-Петербурге электропоезд «Санкт-Петербург — Луга-1» насмерть сбил мужчину. Транспортная полиция устанавливает личность погибшего и выясняет обстоятельства происшествия.

В минувшие выходные в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о наезде электропоезда «Санкт-Петербург — Луга-1» на человека.

Инцидент произошел на 17-м километре пятого пикета перегона Шоссейная — Александровская. По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать наезда не удалось. Полученные травмы оказались смертельными, рассказали в пресс-службе Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте.

На данный момент правоохранители устанавливают личность погибшего. Задержек в движении поездов не было. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.