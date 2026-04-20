Госдуме напомнили о досрочных выплатах пенсий за май

В Государственной думе напомнили о досрочных выплатах пенсий за май. Выплаты через банк придут до 30 апреля, а через почту начнут доставлять с 3 мая.

Кто получит пенсию досрочно

Каплан Панеш в беседе с RT пояснил, что досрочные выплаты касаются тех граждан, которым пенсию обычно перечисляют через банк в период с 1 по 5 мая. Дело в том, что первое мая является выходным днем, поэтому деньги поступят на счета граждан до 30 апреля включительно.

Пенсионеры, которые получают деньги через почту, увидят выплаты с 3 мая. Если дата доставки выпадает на 8, 9 или 10 мая, деньги перечислят накануне.

Депутат подчеркнул, что досрочные переводы не означают, что в мае выплат не будет. Пенсионеры просто получат деньги за этот месяц раньше, что позволит им не остаться без средств на праздники, во время которых почтовые отделения не работают.

Апрельская индексация социальных пенсий

С 1 апреля 2026 года пенсии по государственному обеспечению, включая социальные выплаты, были проиндексированы на 6,8%. Повышение в беззаявительном порядке получили около четырех миллионов россиян.

В пресс-службе Социального фонда России уточнили, что индексация затронула порядка четырех миллионов человек, из которых 3,5 миллиона являются получателями социальных пенсий. Выплаты были увеличены автоматически, без необходимости подачи заявлений.

Напомним, что Социальные пенсии назначаются инвалидам, детям-инвалидам, несовершеннолетним, потерявшим одного или обоих родителей, а также гражданам, которые к наступлению пенсионного возраста не смогли накопить необходимый стаж или нужное количество баллов для страховой пенсии.

Планы индексации на 2027 год

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что в 2027 году страховые пенсии будут проиндексированы два раза — в феврале и апреле, если осенью при планировании бюджета не будет принято иных решений. Общее правило индексации подразумевает повышение 1 февраля на уровень фактической инфляции и доиндексацию 1 апреля в зависимости от возможностей бюджета Социального фонда России.

Однако при планировании проекта бюджета на 2027 год правительство может внести свои предложения и изменить общее правило. Окончательный формат индексации страховых пенсий станет известен осенью.

Нилов отметил, что в прошлые два года принимались законодательные решения об индексации страховых пенсий с начала года. В 2025 году выплаты проиндексировали с 1 января и доиндексировали 1 февраля. В 2026-м пенсии были проиндексированы на уровень выше инфляции (7,6%) с 1 января.