Движение трамваев в Красносельском районе вернулось в штатный режим

Движение трамваев в Красносельском районе Петербурга вернулось в штатный режим после столкновения двух вагонов маршрута № 36.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга восстановлено штатное движение трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Напомним, утром 20 апреля на пересечении улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе столкнулись два трамвая маршрута № 36. Авария произошла в промежутке с 10:15 до 10:20. После аварии трамваи временно пустили по обходным трассам.

В результате ДТП пострадали шесть пассажиров и водитель одного из вагонов.