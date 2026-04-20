Сотрудники не готовы менять работу ради небольшой прибавки к зарплате

Современные работники не готовы менять место работы из-за небольшого повышения зарплаты. Сотрудникам важнее возможность самореализации, хорошие взаимоотношения в коллективе и право проявлять инициативу.

В Санкт-Петербурге прошел форум «Россия 890». Основная тема мероприятия была посвящена традиционным нравственным устоям российского общества. Участники форума также затронули вопросы внутрикорпоративной культуры.

В ходе встречи бизнес тренер Радислав Гандапас ответил на вопрос председателя оргкомитета форума Сергея Мороза об изменениях в бизнес-сообществе. Собеседники подчеркнули, что бизнес все чаще думает о людях, работающих в компаниях, а не об открытии новых заводов или покупке яхт.

Если раньше зарплаты чуть выше было достаточно для смены работы, то сегодня сотрудники не готовы менять свою жизнь из-за этого, отметил Гандапас. По словам эксперта, в настоящее время работникам необходима возможность для большей реализации, хорошие взаимоотношения, а также возможность проявлять себя и инициативу.

Бизнес-тренер добавил, что удержание сотрудника сегодня гораздо выгоднее, чем постоянная смена персонала.