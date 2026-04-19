Возлюбленный Лерчек рассказал о состоянии блогера после химиотерапии

Жених блогера Валерии Чекалиной Луис Сквиччиарини сообщил, что после второй процедуры химиотерапии девушка вернулась домой из онкоцентра.

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, на этой неделе прошла вторую процедуру химиотерапии в онкоцентре имени Блохина. После процедур врачи разрешили ей вернуться домой.

Жених девушки Луис Сквиччиарини опубликовал в социальных сетях видео, на котором блогер сидит за столом с матерью Эльвирой Феопентовой и всеми четырьмя детьми. Чекалина держит младшего сына на руках.

Сквиччиарини сообщил, что самочувствие Чекалиной улучшилось, хотя тошнота все еще сохраняется. Он также добавил, что лучшим лекарством для блогера является ее семья.

Напомним, что Лерчек освободили из-под домашнего ареста в марте 2026 года. Причиной стал подтвержденный онкологический диагноз. Врачи нашли у Чекалиной рак желудка четвертой степени. На данный момент она проходит курс лечения.

Кроме того, бывшего мужа блогера Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии и штрафу в 194 миллиона рублей. Причиной стал вывод за границу свыше 250 миллионов рублей.