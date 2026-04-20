Татьяна Буланова раскрыла секрет стройной фигуры без диет

Татьяна Буланова в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала о своем методе поддержания стройной фигуры. По словам певицы, она не придерживается жестких диет и может есть любые блюда. Однако прием пищи возможен только до 16 часов вечера. Этому правилу артистка следует уже почти 30 лет.

Также артистка заявила, что двухчасовой концерт заменяет даже самую интенсивную тренировку. Причина в непрерывном движении и стрессе во время выступления. По ее словам, ни один тренажерный зал не сравнится с таким режимом.