Ученые назвали время пика активности метеорного потока Лириды

Астрономы раскрыли дату пика активности метеорного потока Лириды. Специалисты рекомендуют смотреть в сторону созвездия Лиры и не использовать телескопы или бинокли.

Когда наблюдать Лириды

Метеорный поток Лириды связан с долгопериодической кометой C/1861 G1 Тэтчер. Данный объект посещает внутреннюю часть Солнечной системы раз в 415 лет. Земля проходит через шлейф обломков, оставленных кометой, поэтому поток можно наблюдать каждый год.

По словам ученых, в 2026 году активность Лирид продлится с 16 по 25 апреля, а пик придется на 22 апреля. Лучшим временем для наблюдения являются предрассветные часы, когда радиант потока находится в самой высокой точке на небе. Точка вылета метеоров расположена в созвездии Лиры к северо-востоку от яркой звезды Веги, сообщает Space.com.

Астрономы рекомендуют не смотреть прямо на радиант, чтобы не пропустить метеоры с самыми длинными хвостами. Выходить на улицу лучше примерно за три часа до восхода солнца. По словам экспертов, специального оборудования не требуется. Нужно найти темное место вдали от городских огней, дать глазам 20-30 минут на адаптацию к темноте и использовать красный свет, чтобы не испортить ночное зрение.

Условия видимости в 2026 году

В ночь с 21 на 22 апреля, когда метеорный поток достигнет пика, растущая луна будет освещена примерно на 40%. Лунный диск зайдет за западный горизонт примерно через полтора часа после полуночи, оставив небо в темноте для наблюдения за метеорами. Это создает благоприятные условия для наблюдения, так как свет луны не будет мешать.

Для наилучшего обзора специалисты рекомендуют выезжать за город или находится вдали от источников искусственного освещения. При наблюдении за метеорами никогда не следует смотреть прямо на радиант.

Также эксперты советуют выбрать участок неба примерно под углом 40% от него. В этом месте метеорные следы будут самыми длинными. Для фотографирования метеорного потока рекомендуется использовать камеры для астрофотографии и соответствующие объективы.

Фрагменты кометы

Падающие звезды Лирид являются фрагментами кометы Тэтчер. Метеоры движутся быстро и обычно не оставляют долгоживущих следов. Поток может порождать крупные обломки кометы размером с баскетбольный мяч или даже больше, которые оставляют огненный след в атмосфере и затмевают яркие планеты.

В среднем за час можно увидеть от 15 до 20 метеоров. Зенитальная почасовая ставка в 2026 году составит 18 метеоров. Столько объектов заметит один наблюдатель в час пика при ясном темном небе. Иногда Лириды усиливаются до сотни метеоров в час, это явление называют вспышкой, но точно его предсказать нельзя.

По словам экспертов NASA, Лириды имеют среднюю яркость и заметно уступают августовским Персеидам. Последние оставляют более яркие следы. Метеоры Лирид падают быстро, но не так стремительно, как ноябрьские Леониды.