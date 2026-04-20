Тильда Суинтон может стать новым Волан-де-Мортом в сериале по «Гарри Поттеру»

Тильда Суинтон может сыграть Волан-де-Морта в новом сериале HBO о Гарри Поттере. Рэйф Файнс, игравший Темного Лорда в фильмах, поддержал кандидатуру актрисы.

Рэйф Файнс стал символом образа Волан-де-Морта в фильмах о Гарри Поттере. Актер заявил, что не возражает против смены исполнителя и считает Тильду Суинтон отличным выбором для роли Темного Лорда. По его мнению, необычная внешность и актерская пластика Суинтон могут добавить персонажу новые черты. Файнс добавил, что время для его возвращения уже прошло.

Официального подтверждения участия Суинтон на данный момент нет, однако фанаты активно обсуждают кандидатуры актрисы. Глава HBO Кейси Блойс подчеркнул, что процесс отбора актеров еще продолжается.

Ранее Киллиан Мерфи и Пол Беттани опровергли слухи о своем участии в проекте. Ситуация с кастингом осложняется тем, что Волан-де-Морт появляется в первых сезонах лишь эпизодически, а на первый план выходит ближе к середине истории. Сценарий позволяет студии не спешить с утверждением актера, сообщает «Петербург2».

Напомним, что Суинтон славится умением перевоплощаться в разных героев. Это делает ее одной из самых востребованных актрис современности.