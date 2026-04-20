Российские пенсионеры могут получить повышенные выплаты с учетом роста цен

Депутаты Государственной думы предложили доиндексировать социальные пенсии до 15% вместо проведенной с 1 апреля индексации на 6,8%. Соответствующее обращение направлено заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой.

Предложение о доиндексации социальных пенсий

Депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что пересчет социальных пенсий военным провели почти вровень с фактической потребительской инфляцией. По оценкам граждан в декабре 2025 года, она составляла 14,5%. Парламентарий считает, что рост социальных пенсий должен быть выше этого уровня, а индексация в текущем году должна достичь как 15%.

По его словам, социальные выплаты получают инвалиды и люди преклонного возраста. Инфляция влияет на их финансовое положение сильнее всего. Миронов подчеркнул, что социальную пенсию по старости получают люди, которым не хватило стажа или пенсионных баллов для назначения страховой пенсии. После апрельской индексации на 6,8% она составила 9,4 тысячи рублей. Данный показатель почти вдвое ниже прожиточного минимума. Депутат настаивает, что пересчет необходимо провести с учетом реального роста цен.

Индексация военных пенсий

Ранее в Госдуме заявили, что военные пенсии в России будут проиндексированы с 1 октября. Это касается не только пенсионеров Министерства обороны, но и всех силовых ведомств.

В отличие от страховых и социальных пенсий, которые уже были проиндексированы в 2026 году, для военных пенсий действует особый порядок повышения. Их индексация напрямую зависит от изменения размера денежного довольствия военнослужащих. В бюджете на 2026 год заложен размер индексации в 4%.

Однако в 2025 году правительство перед индексацией военных пенсий увеличило эту цифру, поэтому окончательный размер может быть скорректирован.

Право на две пенсии

Отдельные категории граждан России имеют право одновременно получать страховую пенсию и государственную пенсию по инвалидности. Член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина сообщила, что на две пенсии могут рассчитывать инвалиды Великой Отечественной, инвалиды боевых действий, жители блокадных городов и другие категории граждан.

Право на двойные выплаты также имеют вдовы погибших военнослужащих, не вступившие в повторный брак, дети-инвалиды и родители погибших военных. Размер государственной пенсии зависит от категории получателя и группы инвалидности.