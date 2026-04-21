Курьер на самокате сбил мужчину на пешеходном переходе в центре Петербурга

Курьер на электросамокате сбил мужчину в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. В момент столкновения пострадавший переходил улицу по регулируемому пешеходному переходу.

Инцидент произошел на пересечении Большой Морской и Гороховой улиц 21 апреля 2026 года. Согласно предварительным данным, курьер службы доставки двигался на электросамокате через пешеходный переход. Однако в этот момент мужчина начал переходить дорогу по «зебре». В результате столкновения пешеход упал на проезжую часть.

Пострадавший мужчина средних лет лежит на асфальте в неестественной позе и не двигается. Вокруг него собрались прохожие. Они пытаются оградить раненого от автомобильного потока и вызывают скорую помощь. Курьер, который сбил пешехода, остался на месте происшествия, сообщает «Аварийный Петербург».

На данный момент неизвестно, находится ли пострадавший в сознании. Также нет информации о степени тяжести полученных им травм.