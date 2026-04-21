Алексей Васильев назвал смерть Стадлера огромной утратой для Петербурга

Ректор Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Алексей Васильев прокомментировал новость о смерти народного артиста России Сергея Стадлера.

Васильев в беседе с «Петербургским дневником» заявил, что шокирован известием о смерти Сергея Стадлера. Он назвал случившееся огромной утратой, причем в первую очередь для Петербурга, а во вторую для России.

По мнению ректора, Стадлер был замечательным музыкантом, сумевшим добиться больших высот. Он побеждал на конкурсе Чайковского и на конкурсе Паганини. Васильев подчеркнул, что в определенный период скрипач был лучшим в мире, поскольку такие соревнования покоряются только выдающимся исполнителям.

Манера игры скрипача была узнаваемой и связанной не только с музыкой, но и с искусством в целом. Васильев добавил, что возглавляемый Стадлером коллектив осиротел, а также выразил соболезнования семье.

Напомним, что Сергей Стадлер скончался на 64-м году жизни во время авиаперелета из Санкт-Петербурга в Стамбул.