Жители Токио не почувствовали новое землетрясение в Японии

Очевидцы землетрясения в Японии сообщили, что большинство жителей даже не почувствовали подземных толчков. По официальным данным, пострадали шесть человек. Разрушений и погибших нет.

Россияне из Токио рассказали 360.ru о новом землетрясении, которое произошло в Японии 21 апреля 2026 года. По местным меркам оно оказалось несильным.

Некоторые из них отмечали, что во время катастрофы на Фукусиме столицу качало сильно, а высота волны цунами достигала 25 метров. При текущих толчках максимальная высота волны составила 80 сантиметров. В большинстве мест она достигала около 40 сантиметров.

По словам свидетелей, такие толчки для Японии являются обычным явлением. В некоторых зданиях выбиты стекла, травмы люди получили из-за падающих предметов. В ходе инцидента погибших не зафиксировано.

На данный момент обстановка в стране стабильная. Правительство выпустило предупреждение о возможных повторных толчках магнитудой до восьми баллов в течение недели.