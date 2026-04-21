Пациенты относятся с недоверием к диагнозам от искусственного интеллекта

Люди воспринимают диагнозы от искусственного интеллекта как баловство или астрологический прогноз. По словам эксперта, пациенты по-прежнему доверяют только живому врачу.

Депутат Роман Крастелев в беседе с RuNews24.ru рассказал, что развитие алгоритмов в сфере здравоохранения породило иллюзию о замене врача ИИ-инструментами. Однако на практике пациенты относятся к машинному вердикту с недоверием.

Эксперт подчеркнул, что роль врача остается неизменной. Он напомнил, что еще в 2000-х годах пользователи могли получить диагностику через различные сайты. Однако ответ на таких ресурсах часто сводился к тяжелому заболеванию или скорой смерти. Поэтому люди по-прежнему обращаются к живым специалистам, а диагноз от искусственного интеллекта воспринимают как баловство или астрологический прогноз.

По его словам, машинный вердикт в глазах широкой публики остается на уровне развлечения. Надежность электронного советчика снижается из-за его категоричности и отсутствия клинического чутья, позволяющего отличить недомогание от реальной угрозы.