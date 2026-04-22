Петербуржец оплатил 47 штрафов после запрета на продажу машины

Житель Приморского района Санкт-Петербурга оплатил 85 тысяч рублей штрафов и 90 тысяч рублей исполнительского сбора, чтобы снять запрет на продажу автомобиля.

Судебные приставы Приморского района Петербурга возбудили исполнительные производства в отношении 43-летнего мужчины из-за неуплаты штрафов. Всего петербуржец должен был выплатить 47 штрафов на общую сумму 85 тысяч рублей.

В рамках производств судебный пристав вынес запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля «Ситроен С4». Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Позднее мужчина обратился к судебному приставу и сообщил, что не может продать автомобиль из-за действующего ограничения. Ему разъяснили необходимость полного погашения задолженности, а также уплаты исполнительского сбора, который составил 90 тысяч рублей. После этого автовладелец оплатил всю сумму, включая штрафы и сбор.

После поступления средств исполнительные производства завершили в связи с фактическим исполнением.