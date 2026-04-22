МЧС предупредили жителей Петербурга об усилении ветра в четверг

Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу распространила предупреждение от ведомства об усилении ветра 23 апреля. В четверг порывы стихии могут достигать 18 метров в секунду.

В период непогоды спасатели рекомендуют убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов, закрыть окна. Автомобили лучше поставить в гараж или парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, отмечают в МЧС. Также специалисты советуют обходить рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.

Кроме того, в МЧС посоветовали держаться подальше от мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач и потенциально опасных промышленных объектов.