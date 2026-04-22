Депутаты ЗакСа приняли в первом чтении закон о помощи поисковым НКО

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении законопроект о поддержке НКО, занимающихся поиском захоронений жертв геноцида советского народа. Также парламентарии одобрили инициативу о привлечении молодых специалистов в систему здравоохранения.

Речь идет об НКО, которые занимаются поиском неизвестных захоронений жертв геноцида советского народа и установлением имен погибших. Помощь может быть оказана в финансовой, имущественной, информационной, консультационной и организационной формах, а также в виде содействия в обучении работников и добровольцев. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга.

Депутаты называют эту инициативу логичным продолжением работы по созданию нормативной базы для увековечивания памяти жертв геноцида советских граждан.

Также парламент Северной столицы принял в первом чтении законопроект о создании дополнительных условий для привлечения молодых специалистов в систему здравоохранения города.

Депутаты предлагают предоставить Законодательному собранию полномочия по установлению новых мер поддержки для начинающих медиков и фармацевтов, которые приступили к работе с наставниками. Городскому правительству предстоит обеспечить их трудоустройство.