Банки не подтвердили подделку платежных документов экс-мужа блогера Лерчек

Представители банков сообщили, что подложные документы от экс-мужа блогера Лерчек не поступали. Сторона защиты экс-мужа блогера Лерчек Артема Чекалина назвала это ключевым доводом для возможного оправдания.

Состояние обвиняемого

Адвокат 35-летнего Артема Чекалина Константин Третьяков в социальных сетях рассказал о состоянии своего подзащитного. Блогера приговорили к семи годам колонии общего режима за вывод денежных средств за границу по подложным документам. Третьяков сообщил, что защита и команда будут делать все возможное для освобождения Чекалина.

Адвокат отметил, что они прошли к Артему. По словам защитника, блогер чувствует себя хорошо. Третьяков подчеркнул, что это новый опыт для Чекалина, но тот является мужественным человеком и позитивно смотрит на жизнь.

На момент заявления адвоката блогер находился в СИЗО-7 «Капотня». Позже его этапировали в СИЗО-2 «Бутырка».

Позиция защиты

Адвокат разъяснил некоторые моменты, связанные с делом Артема Чекалина, и дал понять, что обстоятельства складываются в пользу защиты. Третьяков сообщил, что они уже публиковали ответы из банков. Из этих документов следует, что никакие подложные документы в банки не предоставлялись. Защита рассылала запросы во все банки, которые фигурировали в деле даже по минимальным платежам.

Основная часть платежей проходила через Сбербанк. Именно этот объем операций лег в основу уголовного дела, которое рассматривал Гагаринский суд. Третьяков надеется, что доводы защиты будут услышаны вышестоящими судами, и блогера оправдают.

Адвокат перечислил ключевые аргументы. Банки, через которые шла основная часть платежей, подтвердили, что подложные документы им не предоставлялись. Центральный банк РФ разъяснил, что спорные операции в принципе не подпадают под валютный контроль. Федеральная налоговая служба не нашла нарушений в оплате на счета налогового нерезидента России.

Решение суда

Третьяков сообщил, что после ознакомления следователя с ответами из ЦБ и ФНС эти документы пропали из дела. Только усилиями адвокатов удалось их вернуть обратно.

Однако содержащиеся в этих документах сведения были проигнорированы Гагаринским районным судом Москвы. Защита надеется, что эти доводы будут услышаны вышестоящими судами. Адвокат выразил веру в справедливость.

Запись Чекалина до приговора

После оглашения приговора в сети появилось видео, записанное Аремом Чекалиным во время домашнего ареста. В ролике блогер заявил, что не считает себя виновным. При этом он признался, что в прошлом проводил махинации с налогами, но давно уже заплатил за это высокую цену.

Чекалин обратился к зрителям и сообщил, что если они видят это видео, значит, его осудили за то, чего он не совершал. Он заявил об абсолютной уверенности в своей невиновности и сказал, что не признает вину. Блогер добавил, что у него есть все документы, подтверждающие его невиновность.