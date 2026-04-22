Корпоративные сады и гибкий график могут не поднять рождаемость в России

Несмотря на внедрение корпоративных детских садов и гибких графиков работы, рождаемость в России продолжает снижаться. Коэффициент рождаемости упал до минимума с 2006 года, а число первоклассников сократилось на 25% за два года.

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в комментарии RuNews24.ru подвел итоги национального проекта «Демография» с финансированием 4,6 триллиона рублей. Его целями были увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет и повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7.

По словам эксперта, поставленные задачи удалось выполнить не полностью. Коэффициент рождаемости снизился с 1,48 в 2019 году до 1,4 в 2024-м, а продолжительность здоровой жизни составила 61,7 года вместо плановых 67. Именно поэтому с 2025 года запущен новый нацпроект «Семья», который вобрал лучшее из «Демографии» и предложил комплексный подход.

Якубович отметил, что главное отличием нового проекта является отказ от разрозненных мер в пользу единой экосистемы. Нацпроект включает пять федеральных направлений, охватывающих поддержку семьи, многодетных семей, охрану материнства и детства, старшее поколение, а также семейные ценности и инфраструктуру культуры.

В рамках нового проекта ввели поддержку студенческих семей, развитие женских консультаций и перинатальных центров, создание групп кратковременного пребывания детей и популяризацию семейных ценностей. Главный принцип — «плюс ребенок — плюс ресурс». Проект должен повысить рождаемость до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, а также снизить бедность среди семей с детьми ниже 12 процентов.

Однако проект пока нельзя назвать полностью системным. Сохраняется сильная региональная дифференциация. Показатели рождаемости между регионами различаются в три раза. Число первоклассников за два года сократилось на 25%, а коэффициент рождаемости достиг минимума с 2006 года, добавил Якубович.

Для усиления эффекта эксперт предложил субсидировать аренду жилья для молодых и многодетных семей. Также стоит обсудить беспроцентные жилищные займы и стимулировать работодателей к гибким графикам и корпоративным детским садам.