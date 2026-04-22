В Петербурге обсудили развитие автобусных маршрутов на четыре года

В Санкт-Петербурге прошло совещание с крупными автобусными перевозчиками. Участники встречи обсудили развитие маршрутной сети на ближайшие четыре года и создание рабочей группы для решения вопросов международных и межрегиональных перевозок.

В Комитете по транспорту Санкт-Петербурга состоялась рабочая встреча, посвященная повышению качества и безопасности обслуживания пассажиров Автобусного вокзала. В совещании участвовали председатель Комтранса Денис Минкин, его первый заместитель Алексей Гончаров и директор подведомственного СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта» Геннадий Дедков. Также на мероприятии присутствовали представители крупных компаний, которые занимаются пассажирскими перевозками на региональных и международных маршрутах.

Основными темами встречи стали оптимизация работы межрегиональных и международных автобусных маршрутов, а также развитие маршрутной сети на ближайшие четыре года. Перевозчики представили свои планы по обновлению и расширению действующих направлений. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

По итогам совещания участники встречи определили дальнейшие шаги для эффективного взаимодействия. Для оперативного решения вопросов в сфере международных и межрегиональных перевозок будет создана рабочая группа. В ее состав войдут представители органов власти и компаний-перевозчиков.

Глава Комтранса Денис Минкин отметил, что для ведомства принципиально важно выстроить открытый и конструктивный диалог с перевозчиками. По его словам, от эффективности совместной работы напрямую зависит будущее Автобусного вокзала и уровень сервиса для пассажиров.

Минкин добавил, что Комитет заинтересован в развитии площадки, ее соответствии современным требованиям и удобстве для жителей, гостей города и всех участников рынка перевозок.