Ксения Собчак подала заявление в СК на Соловьева из-за слов о Виктории Боне

Телеведущая Ксения Собчак подала заявление в Следственный комитет на Владимира Соловьева после его высказываний в адрес Виктории Бони. Журналистка попросила главу ведомства Александра Бастрыкина дать правовую оценку словам коллеги и научить его хорошим манерам.

Предыстория конфликта Собчак и Бони

Ранее Виктория Боня обвинила Ксению Собчак в том, что журналистка готовит интервью с целью очернить ее репутацию. В ответ Собчак назвала эти обвинения глупостями и потребовала доказательств или извинений.

Блогер не стала отрицать свои слова. Боня заявила, что у нее никогда не возникало проблем с тем, чтобы извиниться, если она что-то сделала неправильно. Она принесла извинения Ксении Собчак, поскольку верит человеку на слово, и выразила радость от того, что вопрос удалось решить.

Заявление Собчак в Следственный комитет

Решение Виктории Бони вовремя остановиться и извиниться оказалось правильным. Ксения Собчак встала на сторону Бони и защищает ее в конфликте с Владимиром Соловьевым. Этот скандал разгорелся куда сильнее первого. Обращение Виктории к президенту привело в бешенство телеведущего. В эфире он перешел на личности и заявил, что не ей открывать свой грязный рот и засорять пространство.

Виктория Боня пригрозила подать в суд на Соловьева и уже занимается подготовкой документов. В беседе с Woman.ru она сообщила, что иск еще не составлен, так как необходима лингвистическая экспертиза его слов. Без нее подать заявление невозможно.

В своем Телеграм-канале Собчак подчеркнула, что ей интересно, разделяет ли глава правоохранительного ведомства ее убеждение в том, что слова имеют цену и не являются просто воздухом. Она добавила, что если общественное осуждение не научит Соловьева хорошим манерам, то эту задачу сможет выполнить Следственный комитет.

Комментарий Пескова

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал обращение блогера Виктории Бони. Он отметил, что ролик стал популярным и набрал много просмотров. В обращении затрагиваются громкие темы, по которым ведется большая работа.

Представитель Кремля заверил, что эти вопросы не остались без внимания. В своем обращении Боня также обратила внимание на проект постановления о добыче краснокнижных животных и на изъятие скота в Новосибирской области. Блогер заявила, что президенту не докладывают полную информацию по этим проблемам.