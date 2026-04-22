Общество

Ксения Собчак подала заявление в СК на Соловьева из-за слов о Виктории Боне

Даниил Александров
Фото: Мойка78

Телеведущая Ксения Собчак подала заявление в Следственный комитет на Владимира Соловьева после его высказываний в адрес Виктории Бони. Журналистка попросила главу ведомства Александра Бастрыкина дать правовую оценку словам коллеги и научить его хорошим манерам.

Предыстория конфликта Собчак и Бони

Ранее Виктория Боня обвинила Ксению Собчак в том, что журналистка готовит интервью с целью очернить ее репутацию. В ответ Собчак назвала эти обвинения глупостями и потребовала доказательств или извинений.

Фото: кадр клипа c YouTube-канала «Митя Фомин»

Блогер не стала отрицать свои слова. Боня заявила, что у нее никогда не возникало проблем с тем, чтобы извиниться, если она что-то сделала неправильно. Она принесла извинения Ксении Собчак, поскольку верит человеку на слово, и выразила радость от того, что вопрос удалось решить.

Заявление Собчак в Следственный комитет

Решение Виктории Бони вовремя остановиться и извиниться оказалось правильным. Ксения Собчак встала на сторону Бони и защищает ее в конфликте с Владимиром Соловьевым. Этот скандал разгорелся куда сильнее первого. Обращение Виктории к президенту привело в бешенство телеведущего. В эфире он перешел на личности и заявил, что не ей открывать свой грязный рот и засорять пространство.

Виктория Боня пригрозила подать в суд на Соловьева и уже занимается подготовкой документов. В беседе с Woman.ru она сообщила, что иск еще не составлен, так как необходима лингвистическая экспертиза его слов. Без нее подать заявление невозможно.

Фото:: Мойка78

Также стало известно, что Ксения Собчак подала заявление в Следственный комитет на Владимира Соловьева из-за его слов в адрес Виктории Бони. Журналистка обратилась к главе ведомства Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку высказываниям телеведущего.

В своем Телеграм-канале Собчак подчеркнула, что ей интересно, разделяет ли глава правоохранительного ведомства ее убеждение в том, что слова имеют цену и не являются просто воздухом. Она добавила, что если общественное осуждение не научит Соловьева хорошим манерам, то эту задачу сможет выполнить Следственный комитет.

Комментарий Пескова

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал обращение блогера Виктории Бони. Он отметил, что ролик стал популярным и набрал много просмотров. В обращении затрагиваются громкие темы, по которым ведется большая работа.

Представитель Кремля заверил, что эти вопросы не остались без внимания. В своем обращении Боня также обратила внимание на проект постановления о добыче краснокнижных животных и на изъятие скота в Новосибирской области. Блогер заявила, что президенту не докладывают полную информацию по этим проблемам.

Наука

Ученые смогли разгадать еще одну загадку черных дыр

Астрономы впервые измерили точную мощность релятивистских струй, исходящих от черной дыры Лебедь X-1. Полученные данные подтвердили, что джеты уносят около 10% энергии, выделяемой при поглощении материи.Характеристики системыCистема Cygnus X-1 расположена на расстоянии семи тысяч световых лет от Земли и считается одним из самых ярких рентгеновских источников на небе. Она представляет собой черную дыру звездной массы, которая примерно в 21 раз превышает массу Солнца и питается веществом от голубой сверхгигантской звезды-компаньона. Расстояние между черной дырой и звездой-донором составляет около 48 миллионов километров и равняется примерно 20% дистанции от Земли до Солнца.Голубая сверхгигантская звезда поставляет материал черной дыре через мощные звездные ветры. Это вещество не может падать прямо на черную дыру из-за углового момента. Вместо этого оно формирует сплющенное вихревое облако...
Деньги

Россияне могут получить две прибавки к пенсиям в 2027 году

В 2027 году страховые пенсии россиян планируется проиндексировать дважды. Окончательное решение будет принято осенью при подготовке бюджета.Индексация пенсий в 2027 годуПредседатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова сообщил, что в 2027 году страховые пенсии планируется индексировать дважды. По словам депутата, повышение может произойти 1 февраля по фактической инфляции и 1 апреля с учетом возможностей бюджета Социального фонда.Нилов отметил, что двухэтапная схема точнее подстраивается под экономику, однако разовая индексация с начала года эффективнее защищает пенсионеров от инфляционных скачков.Новый подходДоцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова считает, что преимущество одной индексации в год заключается в том, что пенсионеры видят итоговый размер прибавки. Это делает процесс планирования семейного бюджета простым и понятным. По словам эксперта,...
Как обезопасить себя от мошенников на майских праздниках

Корпоративные сады и гибкий график могут не поднять рождаемость в России

В Петербурге обсудили развитие автобусных маршрутов на четыре года

В Ленобласти спасают усадьбу Рериха от растительного агрессора

Карл III обратился к нации в годовщину рождения Елизаветы II

Банки не подтвердили подделку платежных документов экс-мужа блогера Лерчек

Девять каштанов высадили в Федоровском сквере

«Петербургтеплоэнерго» проводит реконструкцию системы теплоснабжения в Тихвине

Дачников предупредили о штрафах за постройку теплиц на участке

МЧС предупредили жителей Петербурга об усилении ветра в четверг

Жители Петроградской стороны смогут выбрать два проекта для благоустройства

Россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска в 2026 году

Вдову Александра Градского обвинили в супружеской измене

Петербуржец оплатил 47 штрафов после запрета на продажу машины

Продажу квартиры Долиной не одобрил бы ни один нотариус в России

Депутаты ЗакСа приняли в первом чтении закон о помощи поисковым НКО

Снять лофт в Санкт‑Петербурге без переплат и рисков: полный разбор

С начала 2026 года навигационные носители заменили на 315 остановках Петербурга

Мойка78: В Щекутино вновь зажгли Огонь Памяти на мемориале ополченцев

Виктория Боня поддержала Лерчек после запуска бренда косметики

Петербурженка легализовала больше 434 мигрантов под видом преподавателей

Солиста Мариинского театра взяли в заложники и избили на Невском проспекте

Часть россиян получат две пенсии из-за майских праздников

Ученые смогли разгадать еще одну загадку черных дыр

Мошенники маскируют вредоносную программу под моды для Minecraft

Легковая машина пробила ограждение и упала в Обводный канал

Авито Путешествия: Петербург стал вторым по броням в РФ

Петербург и Узбекистан договорились расширять взаимную торговлю на «Иннопром»

