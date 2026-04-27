Конференция по информационному моделированию стартовала в Петербурге

В Санкт-Петербурге стартовала конференция по информационному моделированию в строительстве и архитектуре. Больше 110 экспертов и представителей власти обсудили применение технологий для транспортной инфраструктуры.

Председатель Комитета по транспорту Денис Минкин принял участие в открытии IX конференции «Информационное моделирование в задачах строительства и архитектуры» (БИМАК 2026). Мероприятие собрало больше 110 участников, включая ведущих экспертов, представителей власти, разработчиков ПО и сотрудников научных организаций.

Среди тем докладов были общие вопросы управления проектами, проектирование полного цикла, а также применение технологий информационного моделирования при строительстве и эксплуатации дорог, мостов, тоннелей и инженерных сооружений Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Минкин отметил, что Комитет тесно сотрудничает с Центром транспортного планирования и решает научно-технологические задачи в области транспортного планирования и управления логистикой. По его словам, он сам когда-то был молодым ученым и занимался математическим моделированием транспортных задач, включая системы управления крылатых ракет.

По словам главы Комтранса, проведение подобных мероприятий дает надежду на научно-технологический прорыв в области цифровых технологий, систем искусственного интеллекта и автоматических систем управления.

Представители Комитета добавили, что участников конференции ждут четыре дня деловой программы, десять профильных секций, выставка сквозных технологий и цифровой лекторий с разбором реальных кейсов.