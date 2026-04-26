Вакцина аАКДС-М для взрослых может снизить риск передачи коклюша детям

Новая вакцина аАКДС-М для взрослых способна уменьшить распространение коклюша среди детей.

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский в беседе с 360.ru сообщил, что применение вакцины аАКДС-М для взрослых может снизить распространение коклюша, дифтерии и столбняка, в том числе среди детей. Он отметил, что эти инфекции относятся к управляемым и входят в национальный календарь прививок.

По его словам, вакцинация начинается в раннем возрасте с последующей ревакцинацией, а в дальнейшем прививки от дифтерии и столбняка проводятся каждые десять лет без коклюшного компонента.

Вознесенский указал, что в последние годы фиксируется снижение охвата вакцинацией. По его словам, в 2024 году были зарегистрированы случаи смерти детей от коклюша. Это требует усиления профилактических мер, включая использование новых препаратов.

Он также отметил, что основная доля заболевших приходится на детей до 14 лет, тогда как среди взрослых фиксируется меньшая часть случаев. При этом он подчеркнул, что взрослые могут быть источником инфекции для детей, поэтому вакцинация этой группы остается актуальной.