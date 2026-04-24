Полуденный выстрел с Государева бастиона посвятили открытию навигации на Неве

Днем 24 апреля в Санкт-Петербурге дали полуденный выстрел с Государева бастиона Петропавловской крепости. В церемонии приняли участие представители Комитета по транспорту, Росморречфлота и администрации «Волго-Балт».

В пятницу на территории Петропавловской крепости состоялась пятая, юбилейная церемония Дня чистой воды на Неве. В мероприятии участвовали первый заместитель председателя Комитета по транспорту Петербурга Алексей Гончаров, представители Росморречфлота, ФБУ «Администрация «Волго-Балт» и глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков.

Алексей Гончаров отметил, что у стен Петропавловской крепости торжественно открывается новый сезон навигации. По его словам, город развивает причалы, внедряет современные решения и поддерживает экологичный флот. Таким образом Петербург соединяет традиции с будущим. Гончаров пожелал, чтобы сезон прошел безопасно и принес массу впечатлений всем, кто изучает город по рекам и каналам.

Символом начала навигации стала установка буя на Неве. Церемонию завершили полуденным выстрелом и парадом судов. В параде участвовали современные катамараны, метеоры и двухпалубные суда. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Отметим, что традицию праздновать вскрытие Невы ото льда установил император Петр I. Во время церемонии комендант Петропавловской крепости переплывал реку на лодке. Затем он подносил императору кубок с невской водой. Петр выливал воду и наполнял кубок серебряными рублями.