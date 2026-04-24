«Чрезвычайное положение»: ученый совет СПбГУП выступил против врио ректора

Ученый совет СПбГУП выразил недоверие врио ректора Евгению Лубашеву, сообщает Комсомольская правда. Похоже в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов — новый виток конфликта. В четверг, 23 февраля, ученый совет Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов выразил недоверие врио ректора и заявил о чрезвычайном положении, создавшемся в вузе.

В письме к Федерации независимых профсоюзов России члены совета заявляют, что Евгений Лубашев оказался на посту незаконно — в результате «постороннего силового вмешательства». По их мнению, его работа вредит университету: страдают образование, наука, финансы.

Совет приводит свои доводы: за период руководства Лубашева вузом недополучено около 200 миллионов рублей плановых доходов, задерживаются зарплаты, ликвидированы научные подразделения. Также, как утверждается в письме, средства тратятся нерационально: создан убыточный театр (убыток — не менее 500 тысяч рублей ежемесячно), закуплены дорогие камеры видеонаблюдения, костюмы и музыкальное оформление для провальных спектаклей. Кроме того, совет указывает на попытку продать имущество вуза рыночной стоимостью, как полагают авторы, около трех миллиардов рублей всего за 100 миллионов.

Отдельно в обращении говорится, что Лубашев не подчиняется учредителю — ФНПР — и позволяет себе глумливые высказывания о профсоюзах. Специальная комиссия, по сведениям совета, изучила его диссертацию и не нашла в ней научной новизны.

Ученый совет требует от ФНПР сформулировать требования к госорганам, провести проверку деятельности университета и Лубашева, а при наличии нарушений — обратиться в следственные органы. Также планируется обращение к руководству страны.

Напомним, конфликт в СПбГУП разгорелся после того, как Генпрокуратура добилась национализации части имущества вуза и отстранения ректора Александра Запесоцкого, член-корра Российской академии наук. Его место временно занял Лубашев. О проблемах, возникших в вузе после смены руководства, преподаватели и студсовет заявляли неоднократно, в октябре 2025 года ими было направлено письмо президенту страны.