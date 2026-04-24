Петербург и Узбекистан обсудили сотрудничество в промышленности и туризме

После переговоров в Ташкенте российская сторона провела рабочую встречу с заместителями хокима Бухарской области. Участники встречи обсудили сотрудничество в промышленности, текстильной отрасли и туризме.

По итогам переговоров в Ташкенте состоялась рабочая встреча с заместителями хокима Бухарской области Узбекистана Ризо Асадовым и Ботиржоном Шахриеровым. С российской стороны присутствовал вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков. Собеседники рассмотрели возможные возможности и форматы сотрудничества.

Поляков в мессенджере «Макс» сообщил, что в число приоритетов вошли развитие торгово-экономических связей и расширение промышленной кооперации. Речь идет о сотрудничестве в фармацевтике, медицинской промышленности и нефтехимии.

Отдельное внимание уделили текстильной отрасли. В Петербурге активно поддерживают локальные бренды и дизайнеров, поэтому перспективными считаются прямые поставки тканей и материалов из Бухарской области, добавил вице-губернатор.

Среди приоритетных направлений также находится туризм, подчеркнул Поляков. По его словам, Петербург и Бухара обладают богатым культурным наследием. Прямое авиасообщение открывает новые возможности для роста турпотоков и совместных проектов.

Делегацию Бухарской области пригласили посетить Петербург для дальнейшей проработки инициатив и расширения партнерства.