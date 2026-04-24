Транспортники Петербурга сплели маскировочные сети для бойцов СВО

Добровольцы 23 и 24 апреля занимались плетением маскировочных сетей для защиты военнослужащих в зоне специальной военной операции. Каждый сплетенный квадрат повышает шанс бойцов остаться незамеченными для противника. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Работа требует усидчивости, но добровольцы отметили, что усталость отступает. Участники акции распределили обязанности между собой. Одни резали ленты, другие вязали узлы, третьи приносили воду и угощения. Представители организации поблагодарили каждого, кто пришел и помог.

Напомним, что с 2026 года в Петербурге действует механизм заключения контракта на срок от одного до пяти лет. Для этого добровольцу необходимо обратиться в СПб ГКУ «Организатор перевозок». В таком случае максимальная единовременная выплата достигает 4,5 миллиона рублей.

По данным сайта «Контракт812.рф», после отправки в зону боевых действий связь с «Организатором перевозок» сохраняется. Волонтеры предприятия помогают бойцам с переводом в тыловые подразделения.