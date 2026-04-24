В Ленинградском зоопарке поделились историей взросления макаки Джаи

Представители Ленинградского зоопарка рассказали о взрослении макаки Джаи, которая растет без матери. Сотрудники кормили детеныша молочной смесью каждые 1-2 часа, а к трем месяцам у обезьяны появились все зубы и сформировались пищевые предпочтения.

Сотрудники заменили примату семью и поделились подробностями развития детеныша с первых дней жизни. Имя для самки вандеру выбирали подписчики зоопарка. Сначала животное кормили теплой молочной смесью для новорожденных детей каждые один-два часа, в том числе по ночам. Через несколько недель интервалы увеличили до трех-четырех часов, а позже появился ночной перерыв, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

На 12-й день у Джаи прорезались первые зубы. В ее рацион начали добавлять яблоки и зеленые овощи. Затем меню расширили фруктами, насекомыми, мясом и кисломолочными продуктами.

К трем месяцам у макаки появились все зубы, и в рационе стали преобладать твердые корма. В процессе кормежки Джая полюбила лимон, перец, пророщенные зерна, многие фрукты, творог и сверчков. При этом бананы, тыква, морковь и мясо ей не по вкусу.