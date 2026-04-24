Поисковики обнаружили заблудившихся пенсионера и подростка в лесах Кузбасса

Поисковики нашли 80-летнего пенсионера и подростка на территории Кузбасса, которые заблудились в лесу 23 апреля. Представители поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что спасенные живы и их здоровью ничего не угрожает.

В пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» рассказали 360.ru, что пропавшие живы и здоровы. Представитель отряда уточнила, что спасенные находятся в порядке по меркам их приключений.

Информация о поисках, о причинах нахождения мужчины и подростка в лесу и о необходимости медпомощи осталась нераскрытой. Представители поисковой организации подчеркнули, что на данный момент спасенным ничего не угрожает.

Ранее в Хабаровском крае вышла на связь группа из пяти туристов, задержавшихся из-за поломки машины. Сестра одной из участниц похода рассказала, что сначала ей позвонил неизвестный. Он представился другом руководителя группы и сообщил о неисправности автомобиля.