Режиссер Сокуров высказался об отмене вручения почетного приза ММКФ

Режиссер Александр Сокуров подтвердил, что ему не вручили почетный приз Московского международного кинофестиваля. Ранее он получил письмо о присуждении награды.

В своем Телеграм-канале Сокуров прокомментировал отмену вручения ему почетного приза Московского международного кинофестиваля «За вклад в мировой кинематограф». Награду ему анонсировали в письме за подписью президента ММКФ Никиты Михалкова, но на церемонии объявления победителей приз не вручили.

Сокуров рассказал, что получил официальное письмо от Михалкова 30 апреля. Режиссер признался, что был изумлен этим решением на фоне запрещенных к показу в России его фильмов и был уверен, что приз отменят. При этом он отметил, что не планировал отказываться от награды, так как над его фильмами трудилось множество уважаемых людей.

Отметим, что в рамках ММКФ показали новый фильм Сокурова «Записная книжка режиссера». Пятичасовой сеанс собрал множество зрителей. На церемонии во время представления фильма режиссер передал программному директору фестиваля письмо для Михалкова с предложением обратить внимание на ситуацию в российском кино.