Мандиль может вытеснить кламера с летнего рынка аксессуаров в 2026 году

Летом 2026 года привычные кламера и резинки для волос уступят место мандилю. Этот аксессуар стал главным трендом сезона благодаря сочетанию практичности, защиты от солнца и простоты использования.

Почему мандиль вытеснил кламера

По словам экспертов, летом 2026 года привычные заколки и резинки уступят место мандилю для волос. Этот аксессуар знаком многим с детства, но внезапно стал главным героем уличных образов. Причина заключается в том, что женщины устали от однообразия и ищут не только стиль, но и практичность в жару.

Мандиль оказался ответом сразу на несколько запросов. Дело в том, что аксессуар защищает волосы и кожу головы от палящего солнца. Это особенно важно для тех, кто много времени проводит на улице или едет в отпуск. Во-вторых, аксессуар позволяет быстро создать аккуратный и современный образ без лишних усилий. Простота использования и универсальность сделали мандиль фаворитом сезона, сообщает Петербург2.

Разнообразие вариантов и стилей

Тенденция заметна не только на подиумах, но и в повседневной жизни. Существует множество вариантов исполнения мандиля. Производители предлагают яркие принты и спокойные пастельные оттенки. В ход идет шелк и хлопок. Аксессуар легко вписывается в любой стиль. Это может быть расслабленный городской лук или пляжный наряд. Для женщин старше 30 лет мандиль становится способом добавить свежести в привычный гардероб. При этом не нужно тратить время на сложные укладки.

Эксперты отмечают, что мандиль стал не только модным, но и функциональным аксессуаром. Он не занимает много места в сумке. Он подходит для поездок, прогулок, фестивалей и даже деловых встреч. Особенно ценят его те, кто заботится о здоровье волос. Ткань защищает от ультрафиолета и пересушивания. Аксессуар также помогает скрыть неидеальную укладку в жаркие дни.

Связь с модными тенденциями

Появление мандиля в топе трендов связано с усталостью от агрессивных аксессуаров и желанием добавить в образ легкости. Это отражает более широкую тенденцию — стремление к комфорту и индивидуальности, которая заметна и в других сферах моды.

Похожий сдвиг произошел с выбором солнцезащитных очков. Женщины старше 35 лет все чаще выбирают необычные формы и цвета, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.