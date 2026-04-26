С апреля часть российских пенсионеров получат увеличенные выплаты

С апреля 2026 года в России вступили в силу новые правила поддержки пенсионеров в возрасте от 60 до 85 лет. Изменения касаются автоматического перерасчета выплат для достигших 80 лет, усиления контроля за работающими пенсионерами и пересмотра региональных доплат с учетом состава семьи.

Перерасчет выплат для пенсионеров старшего возраста

В апреле 2026 года вступили в силу несколько новых правил для пенсионеров в возрасте от 60 до 85 лет. Данные изменения направлены на детализацию существующих норм, касающихся перерасчетов, дополнительных выплат, учета трудовой деятельности и статуса малоимущих. Некоторые категории граждан могут рассчитывать на увеличение выплат, другие могут столкнуться с пересмотром действующих льгот.

Особое внимание уделяется пенсионерам, достигающим 65, 70, 75 и 80 лет. Для них автоматически происходит пересмотр ряда надбавок и мер региональной поддержки. В некоторых регионах с этих возрастных рубежей вводятся дополнительные выплаты для одиноко проживающих граждан, доплаты ветеранам труда и расширенные льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Также у 80-летних пенсионеров фиксированная часть страховой пенсии увеличится почти в два раза. Социальный фонд ускорил процесс автоматического перерасчета этих выплат. Личное обращение теперь требуется реже. Вместе с тем ведомство усилило проверку сопутствующих факторов.

К ним относятся совместное проживание, наличие иждивенцев и инвалидность. Гражданам, которые живут в большой личной квартире с большой семьей, могут отменить часть выплат.

Изменения для работающих пенсионеров

Изменения коснутся и работающих пенсионеров. Речь идет о россиянах от 60 до 70 лет, которые продолжают работать и получать белую зарплату. Индексация страховой пенсии фактически приостанавливается. Также региональные доплаты до прожиточного минимума могут стать недоступны.

С апреля усилилась цифровая сверка данных между Социальным фондом, налоговыми органами и работодателями. Каждое несоответствие между фактической работой и статусом неработающего пенсионера будет оперативно выявляться. Это напрямую повлияет на тех, кто получает доплаты как малоимущий, но имеет дополнительный доход. Такие нарушения могут привести к пересмотру выплат и удержанию излишне полученных сумм.

Учет состава семьи и места регистрации

Для граждан в возрасте 70–85 лет актуализируется учет фактического состава семьи и места регистрации. Многие региональные льготы одиноким пенсионерам назначаются при условии отсутствия совместно проживающих трудоспособных родственников и соблюдения установленного порога совокупного дохода семьи.