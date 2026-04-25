Ученые обнаружили большие запасы водяного льда в созвездии Лебедя X

Астрономы обнаружили большие запасы водяного льда в созвездии Лебедя X. Это ледяные резервуары могут стать ключом к зарождению жизни на других планетах.

Открытие межзвездных ледников

Новейший космический телескоп НАSА SPHEREx получил изображение больших залежей водяного льда в созвездии Лебедя X. Эта область представляет собой массивный комплекс звездообразования, заполненный плотными облаками газа и пыли. Именно там быстро появляются новые звезды, сообщает Space.com.

По данным ученых, на получившимся снимке водяной лед выделен ярко-синим цветом. Также видны переплетающиеся темные пылевые полосы, пронизывающие эту область и усеянные точечными светящимися точками от новорожденных звезд.

Результаты исследований показывают, что ледяные резервуары состоят из нескольких молекул. В их число входят вода, углекислый газ и оксид углерода. Эти компоненты являются ключевыми для химических процессов, которые в итоге могут привести к возникновению жизни.

Ученые считают, что льды на поверхности мельчайших пылевых частиц представляют собой главный источник воды во Вселенной. Те же процессы, которые формируют и сохраняют эти резервуары, также служат источником зарождения планетных систем. Вода в земных океанах и льды на кометах и других планетах могла зародиться именно в таких регионах.

Научный сотрудник Калифорнийского технологического института Фил Корнгут заявил, что данные замерзшие комплексы подобны межзвездным ледникам, которые могут обеспечить огромный запас воды для новых солнечных систем.

Результаты наблюдений

Исследователи ожидали, что телескоп SPHEREx обнаружит эти льды только перед отдельными яркими звездами. В этом случае звездный свет действует как прожектор и выявляет промежуточное вещество. Ведущий автор исследования Джозеф Хора из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Массачусетсе заявил, что телескоп зафиксировал рассеянный фоновый свет.

Этот свет проходит через целые пылевые облака вдоль плоскости галактики. Именно в этой плоскости сосредоточена большая часть звезд, газа и пыли Млечного Пути. Хора отметил, что телескоп позволяет наблюдать пространственное распределение льда в облаках с невероятной детализацией.

Защита льда от излучения

Результаты исследования подтверждают идею о том, что межзвездный лед образуется на поверхностях мельчайших пылевых частиц. В заявлении НАSА указано, что размер этих частиц не превышает размер частиц, содержащихся в дыме от свечи.

Ученые отмечают, что водяной лед распределен неравномерно. Он концентрируется в наиболее плотных областях космической пыли, которые действуют как защитные экраны. Они блокируют жесткое ультрафиолетовое излучение от близлежащих новорожденных звезд и позволяют хрупким молекулам воды сохраняться на протяжении эонов.