Россияне могут получить до 15 тысяч рублей штрафа за шашлык на даче

Жители России могут получить до 15 тысяч рублей штрафа за шашлык на даче. Дрова и средства для тушения должны находиться в двух метрах от огня, а сам очаг нельзя оставлять без присмотра.

Правила установки мангала и штрафы

Юрист России Иван Курбаков предупредил, что за нарушение правил пожарной безопасности при жарке шашлыка на даче гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей.

По его словам, мангал должен быть изготовлен из негорючих материалов. Его необходимо установить на специальной площадке на расстоянии не меньше пяти метров от построек. Дрова и средства для тушения пожара следует держать на расстоянии двух метров от огня. Сам процесс жарки обязательно должен находится под контролем.

Если нарушения допущены в условиях особого противопожарного режима, штраф за мангал на даче вырастает до 20 тысяч рублей. Если же в результате случится пожар, который причинит ущерб имуществу соседей или вред здоровью, наказание составит до 50 тысяч рублей. В особо тяжких случаях может наступить уголовная ответственность, добавил юрист в беседе с РИА Новости.

Штрафы за мусор

Также по закону дачник обязан содержать участок в порядке. Запрещено складывать мусор, закапывать его в землю или разбрасывать на территории вокруг. Строительный мусор, стекло и крупные фракции нужно вывозить, заказав контейнер.

За мусор на даче владельца могут оштрафовать на 2-3 тысячи рублей. За повторное нарушение в течение года — на 3-5 тысяч рублей. Также дачники обязаны устранять сорняки. Если данные растения достигнут высоты забора, штраф составит от 300 до 500 рублей. По данным экспертов, за борщевик на участке можно получить штраф до пяти тысяч рублей. Если по вине собственника образуются овраги, провалы или промоины, штраф может достичь 50 тысяч рублей.

Штрафы за мойку машин

Территория СНТ не предназначена для ремонта или мойки автомобилей. Если в результате систематического мытья машины на участке будет загрязнена почва, штраф составит 3-5 тысяч рублей. Отдых у реки тоже должен быть по правилам. Длина водоохранной зоны зависит от длины водоема.

По словам специалистов, к реке длиной до 10 километров нельзя подъезжать ближе чем на 50 метров. К водоемам длиной до 50 километров — не ближе 100 метров.