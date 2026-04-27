Автомобилистам сообщили об изменении цен иномарок после реформы утильсбора

Россиянам рассказали о новых правилах расчета утилизационного сбора, которые вступили в силу с 1 апреля 2026 года. Изменения закрывают «серый» импорт через страны ЕАЭС и вводят единую формулу расчета для всех импортируемых автомобилей.

Что изменилось с 1 апреля

С апреля вступают в силу поправки, закрывающие «серый» импорт через Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизию. Теперь при ввозе автомобиля из этих стран утилизационный сбор рассчитывают по единой формуле, исключающей возможность занижения таможенной стоимости. Если раньше сбор считался от стоимости, указанной в документах страны-импортера, то теперь он привязан к рыночным показателям Минпромторга.

Для всех импортируемых автомобилей действует единый механизм расчета коэффициента Ктп. Он рассчитывается как разница между таможенной пошлиной по средней стоимости авто и фактически уплаченной пошлиной в стране ЕАЭС. Без полной оплаты сбора система не выдаст электронный паспорт транспортного средства.

Кому сохранили льготы

Физические лица по-прежнему могут претендовать на льготную ставку, но при соблюдении условий. Мощность двигателя не должна превышать 160 лошадиных сил. Льготная ставка составляет 3,4 тысячи рублей для новых авто и 5,2 тысячи рублей для авто старше трех лет. В течение года после ввоза автомобиль нельзя продавать.

Также действует квота — не больше одного автомобиля в год на одно физическое лицо. Если мощность превышает 160 лошадиных сил, даже для личного пользования применяются повышенные коммерческие ставки от 1 до 3,6 миллиона рублей.

Как изменятся цены на автомобили

По оценкам экспертов, введение единой формулы расчета и закрытие льготного ввоза через ЕАЭС приведет к подорожанию популярных иномарок на 10–20%. Дилеры и импортеры больше не смогут использовать разницу в таможенных пошлинах стран-партнеров. Одновременно вырос спрос на автомобили мощностью до 160 лошадиных сил. В январе 2026 года доля таких машин среди ввезенных физическими лицами составила 63,7%.

Кто заплатит утилизационный сбор

Вносить плату за утилизацию обязаны три категории плательщиков. Производители перечисляют деньги за транспортные средства, изготовленные в России. Импортеры платят за транспорт, ввозимый в страну. Покупатели обязаны вносить плату за автомобили. В этом случае речь идет об авто, по которым утильсбор не уплатил предыдущий владелец.

Импортеры уплачивают сбор на таможне до окончания таможенного оформления. Производители перечисляют деньги до момента продажи. Без отметки об уплате сбора зарегистрировать транспортное средство невозможно. Штрафных санкций за неуплату сбора в законодательстве нет, но без отметки в ПТС автомобиль не поставят на учет.