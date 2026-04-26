На Солнце произошли самые сильные вспышки почти за 80 дней

Даниил Александров
Фото: скриншот видео с YouTube-канала NASA Goddard

Солнце произвело две мощные вспышки класса X, которые вызвали радиопомехи в Австралии и Восточной Азии. По словам ученых, подобной активности на светиле не наблюдалось почти 80 дней.

Характеристики вспышек и их последствия

Солнце произвело две мощные солнечные вспышки за семь часов. Оба извержения произошли в области солнечных пятен на западном краю Солнца, обозначенной как AR4419. Первая вспышка достигла пика в 4:07 утра 24 апреля по московскому времени. Вторая вспышка последовала за ней в 11:14 утра 24 апреля по московскому времени.

Физик-солнечный наблюдатель Райан Френч сообщил, что это самые мощные извержения на Солнце за последние 78 дней. Излучение от этих событий вызвало сильные радиопомехи на освещенной стороне Земли. Первая вспышка затронула части Тихого океана и Австралию. Вторая повлияла на радиосвязь в Восточной Азии.

Механизм нарушений радиосвязи

Когда излучение от солнечной вспышки достигает Земли, оно ионизирует верхние слои атмосферы. Эта область называется ионосферой. В обычных условиях высокочастотные радиоволны распространяются на большие расстояния. Они отражаются от верхних слоёв ионосферы. Во время мощной вспышки нижние слои становятся гораздо более ионизированными, чем обычно.

По словам ученых, в таких случаях возникает более плотная среда. В ней радиоволны с большей вероятностью сталкиваются с заряженными частицами и теряют энергию. В результате сигналы могут ослабевать, искажаться или полностью поглощаться. По данным специалистов, именно это приводит к отключениям коротковолнового радиовещания.

Выбросы корональной массы и возможные геомагнитные бури

Астрономы предполагают, что вспышки X-типа сопровождались выбросами корональной массы. Речь идет о мощных потоках плазмы и магнитного поля с Солнца. Пятно расположено на западном краю звезды. Поэтому маловероятно, что эти выбросы движутся прямо к Земле.

Однако ученые все еще моделируют их траектории. Скользящее столкновение остается возможным. В таком случае выбросы могут спровоцировать геомагнитную бурю и вызвать яркие полярные сияния.

Напомним, что подобные вспышки представляют собой мощные выбросы энергии. Они вызывают радиопомехи, усиливают ионизацию в верхних слоях атмосферы и мешают прохождению радиосигналов. Мощность вспышек оценивается по уровню мягкого рентгеновского излучения и делится на пять основных классов.

Читайте также

Общество

Любой нотариус не одобрил бы сделку Долиной по продаже квартиры в Хамовниках

Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик заявил, что ни один нотариус не стал бы удостоверять сделку по продаже квартиры Ларисы Долиной.Отказ от сделкиКонстантин Корсик на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» заявил, что если бы участники дела Долиной обратились к нотариусу, любой из них отказал бы в удостоверении этой сделки. Он пояснил, что нотариус проверяет законность сделки и истинные намерения сторон. Нотариус задает вопросы, порой не очень приятные и удобные, но он отвечает за последствия удостоверения сделки.Глава ФНП отметил, что ведомые продавцы зачастую не ходят к нотариусу. По его словам, после решения Верховного суда по делу певицы проблема ведомых продавцов на рынке недвижимости стала меньше обсуждаться, однако полностью не решена.Схема хищения и приговор фигурантамВ материалах дела указано, что вина...
Читать далее
Наука

Межзвездный объект 3I/ATLAS скрывает воду с аномальным изотопным составом

Доля дейтерия в молекулах воды кометы 3I/ATLAS оказалась в 30 раз выше, чем у любых изученных объектов Солнечной системы. Данный показатель в десятки раз превышает значения для комет Солнечной системы и всех известных протозвезд.Изотопный состав кометыУченые обнаружили, что молекулы воды в межзвездной комете 3I/ATLAS содержат рекордную долю тяжелого изотопа водорода под названием дейтерий. Данный показатель в 30 раз выше аналогичного значения для комет Солнечной системы. В пресс-службе Университета штата Мичиган сообщили, что это указывает на уникальные условия формирования межзвездной кометы, которые не существовали в нашей звездной системе.Доцент университета Тереза Панеке-Каррено заявила, что рекордно высокая доля дейтерия в материи кометы говорит о ее возникновении в холодной и темной части протопланетного диска. По ее словам, это является яркой демонстрацией того, что...
Читать далее

Интересное

новости СПб смерть полиция погода Россия убийство петербург образование туризм деньги выборгский район ученые мчс Госдума ребенок производство валюта виталий милонов самолет пенсионеры Петроградский район выплаты подросток следственный комитет кирилл поляков пенсионер Александр Колесов ксения собчак проекты автомобиль концерт туристы квартира прививка метрополитен законодательное собрание ленинградский зоопарк лес инфляция королевская семья депутат солнце меган маркл синоптик принц гарри

Новости дня

Новости

Вакцина аАКДС-М для взрослых может снизить риск передачи коклюша детям

Деньги

С апреля часть российских пенсионеров получат увеличенные выплаты

Общество

Принц Гарри утешил женщину в самолете после похорон ее бабушки

Наука

Ученые обнаружили большие запасы водяного льда в созвездии Лебедя X

Общество

Любой нотариус не одобрил бы сделку Долиной по продаже квартиры в Хамовниках

Новости

Авито с ИИ повысил эффективность соцмеханик в 1,6 раза

Общество

«Чрезвычайное положение»: ученый совет СПбГУП выступил против врио ректора

Общество

Мандиль может вытеснить кламера с летнего рынка аксессуаров в 2026 году

Общество

Режиссер Сокуров высказался об отмене вручения почетного приза ММКФ

Транспорт

Петербург и Бухарская область наметили направления сотрудничества

Общество

Жена Алексея Пиманова назвала причину смерти журналиста

Транспорт

Полуденный выстрел с Государева бастиона посвятили открытию навигации на Неве

Деньги

В пятницу ЦБ уменьшил ключевую ставку подряд до 14,5% годовых

Транспорт

Петербург и Узбекистан обсудили сотрудничество в промышленности и туризме

Общество

Поисковики обнаружили заблудившихся пенсионера и подростка в лесах Кузбасса

Общество

Меган Маркл поделилась опытом семейной жизни с невестой на пляже в Австралии

Общество

В Ленинградском зоопарке поделились историей взросления макаки Джаи

Общество

Пользователи критикуют экс-возлюбленную Чекалина за внешность

Общество

Транспортники Петербурга сплели маскировочные сети для бойцов СВО

Наука

Астрономы назвали точный срок гибели Солнца

Наука

Межзвездный объект 3I/ATLAS скрывает воду с аномальным изотопным составом

Общество

Россиян предупредили о глобальной демографической катастрофе

Новости

Авито: спрос на авто с пробегом вырос на 10,3%

Общество

Доброволец может получить 4,5 млн рублей при заключении контракта в Петербурге

Новости

Авито: россияне чаще проверяют авто через Автотеку

Общество

Ваньчков назвал личный контакт с гражданами приоритетом работы

Общество

В Петербурге договорились срочно обновить стандарты защиты энергообъектов

Происшествия

После инцидента на эскалаторе «Чернышевской» родителей призвали быть бдительнее

По теме

