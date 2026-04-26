На Солнце произошли самые сильные вспышки почти за 80 дней

Солнце произвело две мощные вспышки класса X, которые вызвали радиопомехи в Австралии и Восточной Азии. По словам ученых, подобной активности на светиле не наблюдалось почти 80 дней.

Характеристики вспышек и их последствия

Солнце произвело две мощные солнечные вспышки за семь часов. Оба извержения произошли в области солнечных пятен на западном краю Солнца, обозначенной как AR4419. Первая вспышка достигла пика в 4:07 утра 24 апреля по московскому времени. Вторая вспышка последовала за ней в 11:14 утра 24 апреля по московскому времени.

Физик-солнечный наблюдатель Райан Френч сообщил, что это самые мощные извержения на Солнце за последние 78 дней. Излучение от этих событий вызвало сильные радиопомехи на освещенной стороне Земли. Первая вспышка затронула части Тихого океана и Австралию. Вторая повлияла на радиосвязь в Восточной Азии.

Механизм нарушений радиосвязи

Когда излучение от солнечной вспышки достигает Земли, оно ионизирует верхние слои атмосферы. Эта область называется ионосферой. В обычных условиях высокочастотные радиоволны распространяются на большие расстояния. Они отражаются от верхних слоёв ионосферы. Во время мощной вспышки нижние слои становятся гораздо более ионизированными, чем обычно.

По словам ученых, в таких случаях возникает более плотная среда. В ней радиоволны с большей вероятностью сталкиваются с заряженными частицами и теряют энергию. В результате сигналы могут ослабевать, искажаться или полностью поглощаться. По данным специалистов, именно это приводит к отключениям коротковолнового радиовещания.

Выбросы корональной массы и возможные геомагнитные бури

Астрономы предполагают, что вспышки X-типа сопровождались выбросами корональной массы. Речь идет о мощных потоках плазмы и магнитного поля с Солнца. Пятно расположено на западном краю звезды. Поэтому маловероятно, что эти выбросы движутся прямо к Земле.

Однако ученые все еще моделируют их траектории. Скользящее столкновение остается возможным. В таком случае выбросы могут спровоцировать геомагнитную бурю и вызвать яркие полярные сияния.

Напомним, что подобные вспышки представляют собой мощные выбросы энергии. Они вызывают радиопомехи, усиливают ионизацию в верхних слоях атмосферы и мешают прохождению радиосигналов. Мощность вспышек оценивается по уровню мягкого рентгеновского излучения и делится на пять основных классов.