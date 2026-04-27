Полицейские Петербурга задержали пособника мошенников с сим-боксами в квартире

В Колпино задержали жителя Санкт-Петербурга, который организовал в своей комнате центр для мошеннических сим-боксов. За неделю работы он получал 15 тысяч рублей, а его оборудование использовали для обмана граждан по всей России.

Правоохранители задержали 41-летнего злоумышленника, который помогал телефонным мошенникам. Мужчина нашел подработку в одном из мессенджеров. По указанию кураторов он создал стационарный технический центр в своей комнате в коммунальной квартире на улице Жени Стасюк. Оборудование позволяло аферистам беспрепятственно общаться с жертвами. За выполнение обязанностей петербуржец получал 15 тысяч рублей в неделю.

Полицейские установили причастность задержанного к обману 27-летнего петербуржца. В марте 2026 года мужчина отдал мошенникам свыше 1,8 миллиона рублей.

В связи с этим были возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве и незаконном использовании абонентских терминалов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Во время обыска в комнате подозреваемого полицейские изъяли четыре сим-бокса, три системных блока, два монитора, роутер и больше 150 сим-карт российских операторов.

На данный момент полицейские продолжают устанавливать соучастников и другие эпизоды преступной деятельности.