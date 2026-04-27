В Госдуме назвали родителей главными в борьбе с оскорблениями учителей

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев в беседе с NEWS.ru прокомментировал случай в Березниках Пермского края. В подросток нецензурно высказался в адрес учителя. По его словам, дети формируют поведение на основе отношения взрослых к окружающим, поэтому именно на семью возложена ключевая роль в предотвращении оскорблений педагогов.

Толмачев подчеркнул, что оскорбление преподавателя является не просто проступком, а проявлением неуважения к традициям. В этих традициях учитель всегда пользовался особым почетом. По словам Толмачева, закон «Об образовании» прямо указывает на особый статус педагогических работников.

Оскорбление любого человека наказуемо по закону, добавил депутат. История из Березников касается конфликта между двумя личностями. Комитет по молодежной политике разрабатывает документ о противодействии буллингу. Необходимость такой работы вызвана тем, что деструктивное поведение часто направлено не только от ребенка к ребенку, но и в адрес учителей.

Напомним, что в Березниках девятиклассника привлекут к материальной ответственности за оскорбление педагога на уроке химии. Инцидент произошел после того, как ученик опоздал и получил замечание от учителя. В ответ подросток продемонстрировал неприличный жест и грубо выругался.