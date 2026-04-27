В МЧС предупредили петербуржцев об усилении ветра во вторник

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о штормовом ветре 28 апреля с порывами до 15 метров в секунду. В такую погоду спасатели рекомендуют убрать вещи с балконов и парковать машины вдали от деревьев.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу распространила предупреждение об усилении ветра 28 апреля. По данным спасателей, на территории Северной столицы ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

При штормовом ветре специалисты рекомендуют убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов, закрыть окна. По их словам, автомобилистам в такую погоду лучше поставить машины в гараж или парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Во время сильного ветра следует обходить рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей, добавили представители МЧС. Также специалисты советуют избегать мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи и потенциально опасных промышленных объектов.