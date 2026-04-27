Понедельник, 27 апреля 2026
Санкт-Петербург
Некоторые пенсионеры смогут получить майскую прибавку к выплатам

Даниил Александров
В мае 2026 года прибавку к пенсиям получат несколько категорий граждан. Бывшим летчикам и шахтерам пересчитают надбавку. Инвалиды I группы и 80-летние пенсионеры получат удвоенную фиксированную выплату. Ветеранам Великой Отечественной перечислят по десять тысяч рублей ко Дню Победы.

Прибавки к пенсиям в мае

Массового повышения пенсий в мае не будет, но некоторые категории получат прибавку. Бывшим летчикам гражданской авиации и работникам угольной отрасли пересчитают надбавку к страховой пенсии. Итоговая сумма зависит от стажа и уровня заработка.

Ветераны Великой Отечественной ко Дню Победы получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Она положена участникам и инвалидам ВОВ из России, а также проживающим в Латвии, Литве и Эстонии.

Граждане, которым исполнилось 80 лет в апреле, а также инвалиды I группы получат удвоенную фиксированную выплату. Вместо 9,6 тысячи рублей им начислят около 19,2 тысячи. Пенсионеры с иждивенцами получат доплату в размере трети фиксированной выплаты за каждого нетрудоспособного члена семьи. Выплата положена не более чем за трех иждивенцев.

Досрочные выплаты пенсий и пособий

Пенсионеры, которые получают выплаты через банк с 1 по 4 число, получат майские пенсии досрочно, до 30 апреля. Подавать заявления не требуется. Почтовые отделения доставят пенсии по обычному графику.

Детские пособия также придут досрочно 29-30 апреля семьям, которые по обычному графику получают выплаты до 3 мая. Речь идет о едином пособии на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячном пособии по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям, а также пособии на ребенка военнослужащего по призыву. Досрочно средства перечислят семьям, выбравшим безналичную выплату через банк.

Новые правила единого пособия для многодетных

С 22 мая изменятся правила назначения единого пособия для многодетных семей. Выплаты будут начислять, даже если среднедушевой доход семьи превышает региональный прожиточный минимум, но не более чем на 10%. Раньше это лишало семьи пособий.

Соцфонд автоматически пересмотрит отказы в назначении единого пособия, которые вынесли с января 2026 года. Если семья подпадает под новые правила, ей вновь назначат пособия.

