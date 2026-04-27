Часть россиян попадут под прогрессивную шкалу налогообложения в 2026 году

Некоторые россияне попадут под прогрессивную шкалу налогообложения в 2026 году. Повышенную ставку в 15% будут платить россияне с годовым доходом выше 2,4 миллиона рублей.

Кто попадет под повышенную ставку

По данным профессора Финансового университета Юрия Шедько, на данный момент по прогрессивной шкале налог начисляется 7,8% работающим россиянам.

В первую очередь под повышенную ставку попадают специалисты IT-сектора, телекоммуникаций и связи, сотрудники финансового и страхового сектора, топ-менеджеры и руководители высшего звена. Также в эту категорию входят высококвалифицированные инженеры и рабочие в промышленности и строительстве, а также часть специалистов в логистике и торговле. В беседе с «Газетой.Ru» экономист уточнил, что в эту категорию могут попасть не только сотрудники с высокой зарплатой, но и россияне с дополнительными источниками дохода. Речь идет о премиях, бонусах, дивидендах, доходах от аренды недвижимости или прибыли от бизнеса.

Как изменится налоговая нагрузка

Шедько привел пример расчета. При годовом доходе 2,7 миллиона рублей по старым правилам налог по ставке 13% составил бы 351 тысячи рублей. По новым правилам 2,4 миллиона рублей облагаются по ставке 13%, а оставшиеся 300 тысяч рублей по ставке 15%. В итоге налог составит 357 тысяч рублей.

Основной удар приходится на высокие доходы, когда превышение порога исчисляется миллионами. По мнению экономиста, расширение круга плательщиков повышенного НДФЛ может повлиять на рынок труда. Работодатели могут частично или полностью компенсировать сотрудникам рост налога, чтобы сохранить прежний уровень дохода на руки.

Другие налоговые изменения

Ранее члены правительства внесли в Госдуму законопроект, который фактически отменяет банковскую тайну для физических лиц в вопросах налогового контроля. Документ наделяет ФНС правом получать детализированные сведения о переводах граждан без проведения специальных проверок. Автоматизированная система начнет анализировать транзакции с привязкой к ИНН.

Главным триггером станут регулярные переводы на счет от разных лиц на сопоставимые суммы. Порог попадания в «красную зону» — 2,4 миллиона рублей в год. Если поступления превысят эту планку и будут демонстрировать признаки ритмичности, система сформирует запрос. Налоговая получит возможность доначислить налоги задним числом за последние три года.