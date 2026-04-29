Около 30 осужденных трудятся на складах Ozon в Петербурге

На складах Ozon в Санкт-Петербурге работают около 30 осужденных с мягким режимом отбывания наказания.

На складах компании в Северной столице работают около 30 осужденных с мягким режимом отбывания наказания. Они занимаются приемкой товара и обработкой возвращаемых заказов, сообщили в пресс-службе онлайн-ретейлера.

На работу берут только тех, кому суд впервые назначил мягкий режим отбывания наказания. Такие осужденные не содержатся под конвоем и имеют право покидать территорию исправительного учреждения.

Участники проекта не могут быть заняты в курьерской службе или в пунктах выдачи заказов. Перед трудоустройством они проходят собеседование и обучение. Работа ведется по установленному графику, сотрудники несут ответственность за выполнение складских операций. Программа действует в шести регионах России. В ней участвуют свыше 260 осужденных.

С начала 2026 года девять человек получили повышение, а 11 работников продолжили трудиться на складах после освобождения.