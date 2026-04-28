Школьники предложили цифровых ассистентов для водителей автобусов в Петербурге

В Санкт-Петербурге школьники разработали интеллектуальные системы для повышения безопасности перевозок. Предложенный цифровой ассистент отслеживает состояние водителя и снижает риск ошибки за рулем.

Первая молодежная конференция «Молодость. Образование. Стратегия. Транспорт» прошла на территории автобусного парка № 1 СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Участниками мероприятия стали школьники автотранспортных и ГЭТ-классов, воспитанники Малой Октябрьской детской железной дороги и студенты колледжа метрополитена.

Проекты оценили вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков, председатель Комитета по транспорту Петербурга Денис Минкин и руководители крупнейших транспортных предприятий города.

В пресс-службе Комтранса сообщили, что в автобусы, троллейбусы и поезда метро, внедряют искусственный интеллект и автопилот. Также Петербургу нужны кадры, поэтому выстроена система «Школа — Колледж — Вуз — Предприятие», а три года назад в Северной столице открыли первые транспортные классы.

В докладах школьники и студенты предлагали технологические решения для транспорта. Среди проектов находились цифровые ассистенты для водителей, переработка литий-ионных батарей, использование автомобильных шин для защиты в метро, новые вагоны и исследование беспилотного экскаватора.

Минкин отметил, что именно молодежь должна определить, какой транспорт нужен городу. По его словам, власти продолжат развивать это направление и расширять сеть профильных классов.

В Комитете напомнили, что на данный момент в транспортной отрасли Петербурга работают свыше 43 тысяч человек. Городу нужны молодые кадры, которые способны не только управлять техникой, но и развивать транспортный комплекс. Эту задачу решают транспортные классы. Они готовят инженеров и специалистов для создания новых элементов городской мобильности.