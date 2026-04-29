В Петербурге усилят контроль за маломерными судами во время навигации

Участники совещания транспортной прокуратуры обсудили безопасность в акватории Санкт-Петербурга. Движение маломерных судов в центре Северной столицы уже ограничено с 23:00 до 05:00.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков принял участие в межведомственном совещании руководителей правоохранительных и контролирующих органов на базе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

На встрече обсудили несколько вопросов. Среди них обеспечение безопасности в городе в предстоящий навигационный сезон, подготовка к международным и общегородским мероприятиям на водных путях, а также реформа речного транспорта. В мессенджере «Макс» Кирилл Поляков заявил, что необходимо усилить контроль за соблюдением закона при использовании маломерных судов и перевозке пассажиров по внутренним водным путям.

Минтранс России запретил движение маломерных судов в центральной акватории города с 23:00 до 05:00. Кроме того, Оперативный штаб и Комитет по транспорту Петербурга ввели дополнительные ограничения. Под запрет попали маломерные моторные суда, которые не подлежат государственной регистрации, а также гидроциклы.

Вице-губернатор напомнил, что ограничения действуют в акватории Невы от Большого Обуховского моста до моста ЗСД, а также во всех рукавах и протоках ее дельты.