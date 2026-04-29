В Петербурге усилят контроль за маломерными судами во время навигации

Даниил Александров
Фото: Мойка78

Участники совещания транспортной прокуратуры обсудили безопасность в акватории Санкт-Петербурга. Движение маломерных судов в центре Северной столицы уже ограничено с 23:00 до 05:00.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков принял участие в межведомственном совещании руководителей правоохранительных и контролирующих органов на базе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

На встрече обсудили несколько вопросов. Среди них обеспечение безопасности в городе в предстоящий навигационный сезон, подготовка к международным и общегородским мероприятиям на водных путях, а также реформа речного транспорта. В мессенджере «Макс» Кирилл Поляков заявил, что необходимо усилить контроль за соблюдением закона при использовании маломерных судов и перевозке пассажиров по внутренним водным путям.

Минтранс России запретил движение маломерных судов в центральной акватории города с 23:00 до 05:00. Кроме того, Оперативный штаб и Комитет по транспорту Петербурга ввели дополнительные ограничения. Под запрет попали маломерные моторные суда, которые не подлежат государственной регистрации, а также гидроциклы.

Вице-губернатор напомнил, что ограничения действуют в акватории Невы от Большого Обуховского моста до моста ЗСД, а также во всех рукавах и протоках ее дельты.

Правительство России утвердило изменения в правила назначения единого пособия на детей. С 1 апреля 2027 года получать выплату смогут только те иностранцы, которые проживают в статусе гражданина не меньше пяти лет.Новое требованиеТеперь иностранные граждане смогут получать единое пособие на детей только спустя пять лет после вступления в гражданство. Изменение вступит в силу с 1 апреля 2027 года.Ранее в правилах было указано, что выплата полагается беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет. Для этого нужно соблюсти три условия. Семья должна нуждаться в социальной поддержке. Заявители обязаны иметь российское гражданство и постоянно проживать на территории страны.Теперь формулировка уточнена. Чтобы получить право на единое пособие, необходимо постоянно проживать на территории России в статусе гражданина не меньше пяти лет. Исключения из нового...
Ученые обнаружили, что звездообразование в Млечном Пути происходит только в радиусе 40 тысяч световых лет от центра галактики. За этой границей новые звезды не рождаются, а присутствующие там светила появились в результате миграции из внутренних областей диска.Граница звездообразованияДиаметр Млечного Пути составляет не меньше 100 тысяч световых лет. Однако новые результаты исследований показывают, что звездообразование в галактике происходит в области, простирающейся на радиус до 40 тысяч световых лет от галактического центра.Протяженность звездообразующего диска Млечного Пути долгое время оставалась открытым вопросом в галактической археологии. Ведущий автор исследования Карл Фитени из Университета Инсубрии в Италии заявил, что его команда составила карту изменения возраста звезд по всему диску.Международная группа Фитени сосредоточилась на 100 тысячах ярких гигантских звезд, разбросанных по спиральному диску Млечного Пути....
Астрономы нашли край звездообразования в Млечном Пути

